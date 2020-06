Gorillababy geboren in Antwerpse Zoo

In de Zoo van Antwerpen is gorillavrouwtje Mambele deze ochtend met succes bevallen. De baby is een halfbroertje of -zusje van Thandie, twee jaar geleden de eerste gorillababy die in Antwerpen ter wereld kwam. Moeder en kind stellen het voorlopig goed, aldus de Zoo.

Te midden van de onrust bij de Zoo rond mogelijke ontslagen omwille van de coronacrisis viel er vandaag ook goed nieuws te rapen voor de dierentuin. Het was niet de eerste zwangerschap voor Mambele, maar toen ze nog in de dierentuin van Hannover woonde liep het in het verleden verkeerd af.

"Hier in Zoo Antwerpen kreeg ze het inspirerende voorbeeld van Mayani, die heel zorgzaam en succesvol gorilla Thandie grootbrengt", zegt verzorgster Melanie. "Aangezien mensapen elkaars gedrag imiteren, hebben we dan ook goede hoop voor Mambele en haar pasgeboren jong."

Omdat de moeder haar kleintje nog erg dicht tegen zich aan houdt, blijven de verzorgers voorlopig op afstand om de twee zeker niet te verstoren. Het geslacht van de baby is dan ook nog niet bekend. Eens dat wel geweten is, zal het publiek mee de naam kunnen kiezen. Net als alle dieren die dit jaar in de Zoo worden geboren, zal die naam in ieder geval met een 'V' beginnen.

Zoo Antwerpen telt nu vijf westelijke laaglandgorilla's. De soort is ernstig bedreigd door onder meer stroperij, jacht en ziektes. Er leven naar schatting nog 316.000 exemplaren in het wild.

(Bron: Belga)

(Foto: © Zoo Antwerpen)