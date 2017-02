Lotte Kopecky heeft op de wereldbekermanche baanwielrennen in het Colombiaanse Cali goud gewonnen in het omnium.

De 21-jarige in Niel wonende wielrenster bleek de meest regelmatige in de vier onderdelen. Het is meteen haar allereerste overwinning in een wereldbeker-omnium. Kopecky neemt na drie manches ook ruim de leiding in de wereldbekerstand.