Goud voor Tripel d'Anvers

De World Beer Awards is een jaarlijkse, prestigieuze internationale bierwedstrijd waarin gestreden wordt om de titel van het beste bier. De winnaars werden vandaag in Londen bekend gemaakt.

Het De Koninck bier Tripel D’Anvers ging aan de haal met de hoofdprijs in de categorie Belgian Style Tripel. Liefmans Goudenband maakt z’n naam helemaal waar en kreeg de gouden medaille in de categorie Oud Bruin. Brouwerij Duvel Moortgat wint zo twee gouden medailles.

De World Beer Awards zijn prijzen die de allerbeste internationaal erkende bierstijlen selecteren. De jaarlijkse wedstrijd selecteert, beloont en promoot ’s werelds lekkerste bieren. De beste bieren in elke categorie werden bekroond met een gouden, zilveren of bronzen award. De ingezonden bieren komen uit alle hoeken van de wereld: van Taiwan over Zuid-Korea tot Canada, Thailand en Chili.

(foto : Duvel Moortgat / Brouwerij De Koninck)