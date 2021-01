Maandag is het Verloren Maandag. Traditiegetrouw eten veel mensen op de maandag na driekoningen appelbollen en worstenbroden. Vooral bij Antwerpenaren zitten er op 11 januari bladerdeeghapjes in de oven. Bakker Kenney Van Hoorick van The Bakery - één van de Smaakmakers van Stadsbrouwerij De Koninck - zorgt voor de allerlekkerste appelbollen en worstenbroden van ’t stad.