Gouverneur Cathy Berx "onverantwoord gedrag voetbalspelers op en naast het veld"

Het voorbije weekend viel er heel wat te vieren in de provincie. Niet enkel waren er de mooie prestaties van de twee grote Antwerpse voetbalclubs, Royal Antwerp FC en K. Beerschot V.A. Ook voor de moslimgemeenschap in de provincie was het een feestelijk weekend: zij vierden de voorbije dagen het Offerfeest, een feest van vreugde, verzoening en aandacht voor armen in de samenleving.

Gouverneur Cathy Berx: De bijkomende maatregelen die in de provincie Antwerpen sinds woensdag van kracht zijn in de strijd tegen de verspreiding van het corona COVID-19 virus, zijn maatregelen die heel wat vragen van iedereen. Toch zijn ze absoluut noodzakelijk om de stijgende besmettingscijfers het hoofd te bieden.

Dat er afgelopen weekend beelden in de media verschenen van spelers en supporters uit de Antwerpse regio die het niet nauw namen met de maatregelen, betreur ik dan ook ten zeerste en veroordeel ik scherp. Bovendien was het onverantwoorde gedrag van verschillende voetbalspelers op en rond het veld helaas een gemiste kans om een duidelijk voorbeeld te stellen voor alle supporters, voor al onze inwoners. Als we zo snel als mogelijk willen terugkeren naar de ‘normale situatie’, dan vraagt dat nu gelijke inspanningen van iedereen, zonder onderscheid. Bovendien deden de –gelukkig beperkte- overtredingen afbreuk aan de zovele supporters die een oprechte pluim verdienen voor hun inzet, hun begrip en voor het opvolgen van de maatregelen. Prettig en vanzelfsprekend om zulke grote clubmomenten ingetogen en in beperkte kring te vieren, is het zeker niet. Daar geef ik me ten volle rekenschap van.

Evenmin makkelijk en vanzelfsprekend was het voor de moslimgemeenschap om één van hun jaarlijkse hoogtepunten, het Offerfeest, in beperkte en bescheiden versie te organiseren. Vele uitbaters van slagerijen hadden zich uitstekend voorbereid, vrijwilligers werden ingezet om te zien op de naleving van de maatregelen, tal van moskeeën waren uit voorzorg gesloten. Dank aan iedereen die hier aan bijdroeg, dank aan alle mensen die gehoor gaven aan de oproep om in beperkte kring, in intieme familiekring, dit feest te vieren.

Toch ook hier een sterke oproep aan zij die de maatregelen trachten te omzeilen. Mocht je de voorbije dagen afgereisd zijn naar een thuisland waarvoor het officiële reisadvies code rood geldt, dan roep ik ook uitdrukkelijk op om de verplichte thuisquarantaine zeer strikt uit te voeren en te respecteren. Die oproep doe ik trouwens aan iedereen die terugkeert uit een bestemming met een rode code.

Ik herhaal: Als we het sociaal leven nú, voor een zo kort mogelijke termijn (4 weken), heel drastisch reorganiseren en ons daar met zijn allen aan houden, is de kans het grootst dat we – dankzij de inspanningen van eenieder- het aantal besmettingen zo drastisch kunnen terugdringen dat de gewenste microchirurgische aanpak mogelijk wordt. Zo kunnen we ook de economische en maatschappelijke impact van volgende uitbraken, -over een langere tijd bekeken- maximaal beperken.

Dank ten slotte aan alle medewerkers van het crisisbeheer, de hulpdiensten en onze politiemensen in het bijzonder, voor hun inzet, voor het verspreiden van duidelijke informatie en sensibilisering, en aan allen die de voorbije dagen massaal toezicht hielden.

(bericht Gouverneur Cathy Berx)