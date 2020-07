Gouverneur Cathy Berx roept op om contacten te beperken tot 2 vrienden

De Antwerpse woonzorgcentra van het Zorgbedrijf verstrengen opnieuw hun coronamaatregelen. Zo zal een bewoner die het woonzorgcentrum even verlaat, een week in quarantaine moeten blijven. Bewoners mogen dus wel even naar buiten om iets te gaan eten met familie of zo. Maar daarna moeten ze dus wel een week op hun kamer blijven. Het is een extra maatregel die alleen in Antwerpen geldt.