Gezondheid Gouverneur Cathy Berx waarschuwt voor risicogedrag op scholen

Antwerps gouverneur Cathy Berx waarschuwt voor risicogedrag op scholen. Contacten in de leraarskamer of tijdens leerlingenvervoer kunnen volgens haar zorgen voor een snellere verspreiding van het coronavirus. We bevinden ons op een kantelmoment, aldus de gouverneur, om de vaccinatiecampagne vlot te laten verlopen is het cruciaal de opmars van de Britse virusvariant af te remmen.