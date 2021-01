Gouverneur Cathy Berx: 'Zo weinig mogelijk indoor, liefst geen wedstrijden tussen clubs'

Als het van Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx afhangt, moeten de buitenschoolse activiteiten voor -13-jarigen een stuk ingeperkt worden. Zo raadt ze indooractiviteiten af en pleit ze ervoor om trainingen en wedstrijden te beperken tot de eigen club. Een tijdelijke stopzetting van wedstrijden tussen clubs zou 'niet onwijs' zijn, zo zei Berx in De Ochtend.

Momenteel zitten 14 scholen in Antwerpen in volledige of gedeeltelijke quarantaine. In 7 gevallen is al bevestigd dat het gaat om besmettingen met de Britse variant. Volgens gouverneur Berx wordt de situatie gericht opgevolgd. Dat de teststrategie op scholen wordt verstrengd, is volgens Berx een goede zaak. Moeten er bijkomende maatregelen genomen worden in het onderwijs? Volgens gouverneur Berx volgt onderwijsminister Ben Weyts de situatie 'op de voet'. De provinciegouverneur noemt het wel 'opmerkelijk' dat ook veel kleuters en kinderen van de lagere school 'positief testen en hogere virale ladingen hebben'.

Afkoelingsweek

Voor het secundair onderwijs is een 'afkoelingsweek' met afstandsonderwijs voorzien. Volgens Berx kan bekeken worden of dat ook in het lager onderwijs mogelijk is. Wat de organisatie van buitenschoolse activiteiten voor -13-jarigen betreft, pleit Berx ervoor om die activiteiten maximaal buiten te organiseren. Daarnaast worden de activiteiten ook best beperkt tot 'leden van de eigen club' en 'kleine groepjes'. Wedstrijden tussen verschillende clubs en competities worden dus best 'on hold' gezet. 'Dat zou in de huidige stand van de pandemie niet onwijs zijn', aldus Berx. Vlaams minister van Onderwijs en Sport Ben Weyts (N-VA) overlegt vandaag/maandag met zijn collega van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) over de kwestie van de buitenschoolse activiteiten voor -13-jarigen.

(foto © Belga)