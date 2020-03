Om die stijgende curve te laten ombuigen, moet iedereen zich wel zo strikt mogelijk houden aan de richtlijnen. Massaal over de grens trekken om daar te gaan shoppen, op restaurant te gaan of terrasjes te doen, is uit den boze. De kans is immers reëel dat zich tussen die massa mensen iemand bevindt die besmet is met het virus... dat herhaalde Gouverneur Cathy Berx aan de Wakkertafel