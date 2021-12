Gouverneur roept Nederlanders op: "Blijf alstublieft in uw eigen land"

Je kan er de jongste dagen in Antwerpen niet naast kijken (en ook wel horen): er zijn ontzettend veel Nederlanders in 't stad. Zeker nadat bekend raakte dat het land in lockdown ging, was er een echte toestroom van bovenburen. Gouverneur Cathy Berx ziet het met lede ogen aan en vraagt de Nederlanders om in eigen land te blijven en niet naar hier te komen.

De grenzen blijven wel open, maar de gouverneur doet dus toch een oproep om niet hier te komen winkelen. "De druk op de zorg blijft groot en de besmettingen moet verder naar beneden, zeker met de oprukkende omikronvariant", zegt Berx op Radio 2. "We weten nog niet voldoende wat daar de effecten zullen van zijn. Ik vraag de Nederlanders om op hun tanden te bijten. Nadien zijn ze opnieuw van harte welkom maar dit is niet het moment om naar hier te komen."

Volgens Berx is er overleg nodig met Nederland.