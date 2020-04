Gouverneur vaardigt algemeen vuur- en rookverbod uit voor natuurgebieden in provincie Antwerpen

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) kondigt code oranje af voor de provincie Antwerpen. Doordat het erg droog is in onze natuur –en heidegebieden en bossen, is het brandgevaar er erg groot. Daarom geldt er vanaf vandaag een rook –en vuurverbod in deze gebieden. Omdat het ook elders in de provincie droog en brandgevaarlijk is, zijn kampvuren op het volledige grondgebied van de provincie verboden.

Om bos –en natuurbranden te voorkomen, kondigt gouverneur Cathy Berx vandaag een politiebesluit af dat een absoluut rookverbod oplegt in de natuur- en heidegebieden en bossen in de provincie Antwerpen, alsook een verbod om vuur in open lucht te maken. Dat verbod geldt voor het volledige grondgebied in de provincie: het is nergens toegestaan een open vuur/kampvuur te maken.

Cathy Berx, gouverneur van de provincie Antwerpen: ‘Als we massaal uit ons kot komen, zou dat een stommiteit zijn. Mensen zijn de brandstof die het virus nodig heeft om te blijven woeden. Als we niet binnenblijven, steken we groepen mensen aan als bos –en natuurbranden’, aldus biostatisticus Geert Molenberghs vandaag in de media. Een gepastere quote kan ik niet bedenken, dus herhaal ik zijn haast merkwaardig toevallige oproep graag, en hoop dat iedereen die dit weekend buiten komt dat verstandig en op veilige afstand zal doen. Ik vraag bovendien aan iedereen om maximaal waakzaam en alert te zijn voor vuur in de natuur. Zorg goed voor jezelf, voor anderen, én ook voor onze bossen en heide –en natuurgebieden.”