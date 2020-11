Gouverneur verbiedt kerstmarkten, schaatsbanen en winterdorpen tot 31 januari

Gouverneur Berx besliste vandaag om alle kerstevenementen al zeker tot en met 31 januari te verbieden.

Geen schaatsbanen, kerstmarkten of winterdorpen dus de komende maanden. Volgens Berx is de verspreiding van het coronavirus nog altijd bijzonder sterk in onze provincie. We moeten dan ook onze sociale contacten zoveel mogelijk blijven beperken. Activiteiten die veel volk op de been brengen, zijn dan ook uit den boze.

(archieffoto Pixabay)