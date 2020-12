Nieuws Gouverneur wil dat burgemeesters geen buitenschoolse activiteiten toestaan

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

De Antwerpse provinciegouverneur Cathy Berx roept de burgemeesters op om buitenschoolse activiteiten niet toe te laten in hun gemeentes. Kinderen mogen nog binnen sporten als het met een organisatie of club is, maar Cathy Berx vraagt nu om dat toch te beperken omdat het aantal besmettingen in de stad en verschillende gemeenten opnieuw stijgt en dan vooral bij jongeren tussen 10 en 19. En aan elke Antwerpenaar vraagt ze nog eens om kerst en nieuw alleen met het gezin of met 1 knuffelcontact te vieren.