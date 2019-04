GPS-signaal valt niet langer weg in Antwerpse tunnels

In vier Antwerpse tunnels worden bluetooth-kastjes geplaatst. Zo zullen bestuurders ook ín de tunnel de GPS op hun smartphone kunnen blijven gebruiken.

In de Craeybeckxtunnel en de Kennedytunnel is het systeem begin deze week al geïnstalleerd. Later deze maand volgen nog de Tijsmanstunnel en de Beverentunnel. Voor de plaatsing van de bluetooth-kastjes werkt het Agentschap Wegen en Verkeer samen met de bekende navigatie-app Waze. Maar ook andere gps-systemen zullen de kastjes kunnen gebruiken. Het enige wat je als bestuurder nog moet doen, is de bluetooth-functie op je gsm aanzetten. Zo valt het signaal niet langer weg eens je een tunnel binnen rijdt.