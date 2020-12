Graaf van Hoornestraat krijgt fietssuggestiestroken

In afwachting van de geplande heraanleg van de Graaf van Hoornestraat in Antwerpen in 2022 krijgt de straat als proef fietssuggestiestroken in beide richtingen. De aanpassingen worden uitgevoerd in het voorjaar van 2021 om het comfort en de veiligheid van de fietsers er op korte termijn al te verbeteren.

De Graaf Van Hoornestraat op het Zuid is momenteel een brede straat waardoor bestuurders de maximumsnelheid van 30 km/uur er frequent overschrijden. Daarom plaatste de stad er in het verleden al buskussens en verkeersgeleiders maar die aanpassingen waren nog niet voldoende effectief.

Daarom versmalt de stad Antwerpen in het voorjaar van 2021 de rijbaan van de Graaf van Hoornestraat door de parkeerstroken te verbreden. Fietsers rijden er gemengd met het overige verkeer en zullen daarom veiligere fietssuggestiestroken krijgen. De proefopstelling wordt gemonitord door de stad en verdwijnt automatisch wanneer de straat heraangelegd wordt in 2022. In het nieuwe ontwerp wordt sowieso rekening gehouden met fietsers.

(Foto: © Google Street View)