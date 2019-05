De verdachte van de moord op Julie van Espen was al veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor verkrachting in 2017. Maar tegen dat vonnis liep een beroepsprocedure en die sleepte bijzonder lang aan. In afwachting daarvan oordeelde de rechter dat een aanhouding niet nodig was. Jo Daenen, persmagistraat bij het Antwerpse Hof van Beroep, zegt dat onder andere de besparingsmaatregelen bij justitie zorgen voor een lange wachttijd.