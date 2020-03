Er is deze ochtend een inspectie geweest in de Flash Design Tower in Boom. Vrijdag kon u in ons nieuws zien dat die toren in erbarmelijke staat verkeert. In opdracht van de gemeente Boom is er nu een onafhankelijke deskundige ter plaatse gekomen. Die moet oordelen of het voor de enkele bewoners die er nog zijn, veilig is om te blijven wonen. Of dat ze uit hun appartement moeten.