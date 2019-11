Vannacht is er een granaat in een woning gegooid aan de Van Heystveltstraat in Deurne.

Rond een uur is er een granaat in een woning gegooid. Politie en DOVO kwamen ter plaatse. Het springtuig werd meegenomen en door DOVO tot ontploffing gebracht op een braakliggend terrein in Merksem. Het gerechtelijk labo is een onderzoek gestart. Meer in het ATV-nieuws en online