Grasveld op Eilandje maakt plaats voor nieuw gebouw

Sinds vandaag is familiebezoek over de grens opnieuw mogelijk. Monique van Hooydonk is de enige van haar familie die in Nieuwmoer Kalmthout, in België dus, woont. Haar veertien broers en zussen wonen allemaal in Nederland. Zij is dus heel blij dat ze vanaf vandaag terug op bezoek mag gaan, en wij mochten mee.