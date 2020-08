Een koekje waarmee je niet alleen je hond beloont, maar ook een persoon met een beperking ondersteunt. Dat is Buddy. Een initiatief van Helena uit Brasschaat. De vrouw van 28 zocht zeven jaar lang naar een job. Ze deed talrijke stages en zette zich in als vrijwilliger, maar tevergeefs. Nu combineert ze haar passie voor bakken en haar liefde voor dieren. Helena verkoopt via haar eigen zaak hondenkoekjes.