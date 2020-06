Gratis boekenpakket voor kleuters van derde kleuterklassen in Antwerpen

Alle kleuters van de derde kleuterklassen in Antwerpen krijgen een boekenpakket cadeau. Zo hoopt de stad de kinderen extra voor te bereiden op de overgang naar het eerste leerjaar.

Doordat de scholen lange tijd dicht waren, hebben de kleuters verschillende voorbereidingsmomenten moeten missen. Terwijl de stap naar de lagere school toch wel een mijlpaal is. Het boekenpakket moet de leerlingen extra klaarstomen voor de nieuwe fase in hun schoolcarrière. Er zitten voorleesboeken en prentenboeken in. In totaal verdeelt de stad ruim 3.000 pakketten.

