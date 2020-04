Gratis coaching voor alle handelaars en horecaondernemers in kader coronacrisis

Als extra ondersteuning tijdens de coronacrisis wil de stad Antwerpen haar gratis starterscoaching toegankelijk maken voor álle handelaars en horecaondernemers. Zo kan ook wie al langer een zaak heeft, professioneel advies krijgen op het vlak van kostenbeheer, sociale media, verkoopstraining, … - niet onbelangrijk in deze moeilijke tijden. Tot nader order vindt de coaching via videocall of telefonisch plaats. De stad ondersteunt ook initiatieven die de digitale bereikbaarheid van lokale handels- en horecazaken verhogen en promoten. De uitbreidingsmaatregel geldt tot eind dit jaar en gaat in na goedkeuring door de gemeenteraad van 27 april.

Sinds 2016 biedt de stad startende handelaars en horecaondernemers gratis coaching aan. Geleidelijk aan werd het aanbod uitgebreid. Momenteel zijn er negen coachingsessies, waaruit wie zich inschrijft er twee kan kiezen. Zo staan nu kostenbeheer, marketingstrategie, sociale media, winkelinrichting, verkoopstraining, onderhandelen met leveranciers en innovatie op het programma. Alle coachingsessies zijn individueel en op maat van de ondernemer.

Ondersteuning voor iedereen met aandacht voor digitale promotie

In het kader van de coronacrisis heeft het stadsbestuur beslist de gratis coaching tot 31 december 2020 uit te breiden van enkel voor starters naar álle handelaars en horecaondernemers. De stad ondersteunt met deze coaching eveneens ondernemers met een initiatief om de digitale bereikbaarheid van lokale handels- en horecazaken te verhogen en te promoten, zoals een gezamenlijke webshop. Omwille van corona vindt de coaching sinds kort niet meer plaats in de zaak van de ondernemer, maar via videocall of telefonisch.

Schepen voor middenstand Koen Kennis: ”De coronacrisis raakt alle handelaars en horecaondernemers. Het zijn onzekere tijden, waarin veel ondernemers kampen met verschillende vragen en uitdagingen. Om in te kunnen spelen op de huidige en toekomstige veranderingen, is elke vorm van ondersteuning die ze kunnen krijgen welkom. Vandaar dat we als stad het initiatief nemen om de starterscoaching naar de hele sector uit te breiden.”

Deze uitbreiding wordt nog ter goedkeuring voorgelegd op de gemeenteraad van 27 april. Na goedkeuring vinden geïnteresseerden de geüpdatete info op www.ondernemeninantwerpen.be/startersgeschenk.

Het stadsbestuur ondersteunt zelfstandigen, ondernemers en verenigingen ook extra op andere manieren tijdens de coronacrisis. Op www.ondernemeninantwerpen.be/corona staat up-to-date informatie over de richtlijnen, de stedelijke en andere steunmaatregelen, initiatieven van en voor ondernemers en preventietips, alsook verschillende oproepen aan bedrijven om hulp te bieden.

(bericht : Stad Antwerpen foto Pixabay)