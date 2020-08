Gratis coronasessies om het psychisch welzijn te verbeteren

Nu de tweede golf van het coronavirus begonnen is, worden ook onze vrijheden opnieuw steeds meer ingeperkt. Het beste voorbeeld daarvan is de avondklok die is ingevoerd in de provincie Antwerpen. Maar ook het ingeperkte sociaal contact kan er stevig op inhakken. Dat merken ook de psychologen van The Human Link in Berchem. Daarom starten ze, op initiatief van de stad Antwerpen, binnenkort met gratis coronasessies die gericht zijn op het psychische welzijn van mensen in coronatijden.





Meer info kan u vinden op www.psycho-educatie.be