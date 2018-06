Kurt Van Eeghem nodigt iedereen uit voor gratis openluchtconcert

De bekende Amerikaanse thrillerschrijfster Karin Slaughter is in Antwerpen. Met 'Gespleten' heeft ze een gloednieuw boek uit, dat ze vanavond zelf voorstelt voor ruim 400 fans in DeSingel. En dat is best wel speciaal, want de Nederlandstalige editie is er al... terwijl de Engelstalige versie pas over een maand uitkomt. Karin Slaughter ontmoet graag haar lezers. En maakte ook al even tijd vrij voor ATV.