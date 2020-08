Gratis kleuterateliers

Iedere woensdagnamiddag verzorgt Coccolarte in samenwerking met de jeugddienst gratis knutsel- en kunstworkshops voor kinderen tussen 3 en 6 jaar. De workshops gaan door op basisschool De Mozaïek en de lokalen van KSA Xaverius. Inschrijven is niet verplicht, maar het invullen van een medische fiche wel.

Elke woensdagnamiddag tussen 14 uur en 16 uur kunnen kleuters tussen 3 en 6 jaar deelnemen aan de kleuterateliers. De ateliers worden begeleid door Coccolarte en zijn bovendien gratis. De inhoud van de ateliers varieert van dansen tot zingen, van musiceren tot knutselen, ... Ze gaan van start op woensdag 9 september.

Locaties

De ateliers gaan door op twee locaties. Beide locaties hebben een capaciteit van 15 kinderen per atelier:

Basischool Mozaïek: Schoenstraat 41, 2140 Borgerhout

KSA Xaverius: Collegelaan 36, 2140 Borgerhout (ingang lagere school aan houten lokalen)

Inschrijven is niet verplicht maar wordt wel sterk aangeraden. Het verzekert je immers van een plekje! Een medische fiche invullen is daarentegen wél verplicht in het kader van een eventuele contactopsporing betreffende de coronamaatregelen. Je vindt deze onderaan of aan de ingang van de locatie.

Inschrijven

Inschrijven doe je door te mailen naar jeugddienst.borgerhout@antwerpen.be of door te bellen naar 03 338 17 41. Let wel: omwille van het maximaal thuis werken, zijn we niet optimaal telefonisch bereikbaar.

Voor het aanbod van de kleuterateliers worden de protocollen gevolgd voor het jeugdwerk. Deze stellen dat het invullen van een medische fiche verplicht is voor deelname aan een aanbod. Met behulp van deze medische fiche kan er aan contactopsporing gedaan worden bij een eventuele Covid-besmetting.

Medische fiche

De medische fiche vind je onderaan deze pagina. Je kan de ingevulde fiche doormailen naar jeugddienst.borgerhout@antwerpen.be of meenemen naar het atelier.

Geen printer? Ook aan de ingang van de ateliers liggen voldoende medische fiches.

Informatie

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de jeugddienst via het mailadres jeugddienst.borgerhout@antwerpen.be of het telefoonnummer 03 338 17 41.

(bericht : Stad Antwerpen - district Borgerhout - foto Victoriano Moreno)