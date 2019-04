De luchtvervuiling door het verkeer is een belangrijke oorzaak van astma bij kinderen in onze regio. Uit internationaal onderzoek blijkt dat in België bijna een kwart van de astmagevallen bij kinderen te wijten is stikstofdioxide-uitstoot door het verkeer. Ook in het kinderziekenhuis van het UZA merken de longartsen dat er steeds meer kinderen met astma op consultatie komen.