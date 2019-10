Gratis onlinecursussen van de Antwerpse bibs groot succes

Het proefproject van de Antwerpse bibs waarbij klanten gratis onlinecursussen kunnen volgen, kent een groot succes. Na twee maanden werd besloten om het maximaal toegelaten cursisten te verdubbelen naar 2000.

Sinds 1 juli kan elke klant van de Antwerpse bibliotheken gratis onlinecursussen volgen via zijn account op ‘Mijn Bibliotheek’. Het proefproject waaraan Antwerpen deelneemt samen met enkele andere bibliotheken uit Vlaanderen en Brussel kent onverwacht een groot succes. Daarom werd na twee maanden al besloten om het maximum toegelaten aantal van cursisten te verdubbelen. Inmiddels kunnen in totaal 2000 bibliotheekklanten gebruik maken van de online trainingen.

Werken aan persoonlijke vaardigheden

Met behulp van de onlinecursussen kunnen de bibliotheekklanten op een laagdrempelige manier hun persoonlijke vaardigheden verbeteren. In de online-leeromgeving kunnen zij kiezen uit 30 trainingen op het gebied van onder meer bureautica, digitale veiligheid, vreemde talen, timemanagement en gezondheid.

“Leren stopt niet bij het verlaten van de schoolbanken. Het is belangrijk dat onze inwoners hun vaardigheden en competenties levenslang kunnen bijspijkeren”, vertelt schepen voor cultuur Nabilla Ait Daoud. “Bovendien toont dit project aan dat een bibliotheek nog steeds een belangrijke rol kan spelen in de huidige samenleving bij het verspreiden van kennis. De meest populaire cursussen zijn Spaans, Frans en Italiaans. Ook cursussen die aansluiten bij moderne trends zijn in trek: de cursus digitale fotografie en Instagram vervolledigen de top vijf.”

Naast de 30 titels die periodiek vernieuwd worden, wordt er maandelijks een extra leermodule beschikbaar gesteld. Voor de bibliotheken is het belangrijk om op deze manier te investeren in hun leden: “Online leren kan een omwenteling betekenen in hoe bibliotheken de drempels wegwerken naar levenslang leren”, aldus Hendrik Verroken, de medewerker van de Brusselse bibliotheek Muntpunt die het project coördineert.

Binnen de maand al 1800 aanvragen

Na de lancering van de onlinecursussen voor de leden van de bibliotheek, waren er binnen een maand al zo’n 800 aanvragen meer binnengekomen dan in eerste instantie was verwacht. Wegens dit grote succes hebben de Nederlandse opleider SkillsTown en de bibliotheken hun samenwerking direct uitgebreid. Het blijft echter een proefproject, dus er geldt een nieuw maximum van 2000 gebruikers.

Over de deelnemende bibliotheken

Het project wordt uitgedragen door 9 instellingen of lokale overheden uit Vlaanderen en Brussel die samen 27 bibliotheken met 165.000 actieve leden vertegenwoordigen. Het gaat hier om Antwerpen, Bibliotheek Hasselt-Limburg, Kortrijk, Dendermonde, Dilbeek, Halle, Sint-Pieters-Leeuw, IVEBICA (Hemiksem-Schelle-Niel) en Muntpunt die coördineert.

Praktisch

Het aanbod verkennen en een cursus volgen, gebeurt als volgt:

Klanten die nog geen bibliotheekaccount hebben, melden zich eerst aan via https://mijn.bibliotheek.be.

Daarna surfen ze naar https://academieportal.nl/onlinelerenmetdebib.

Daar melden ze zich gratis aan met hun ‘Mijn Bibliotheek’-profiel en kunnen ze een cursus uit het aanbod kiezen.

(bericht Stad Antwerpen foto © Sigrid Spinnox)