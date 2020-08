Gratis railpass opnieuw uitgesteld, tot 5 oktober

De gratis railpass wordt opnieuw uitgesteld, tot 5 oktober. Dat meldt het kabinet van mobiliteitsminister François Bellot (MR) vandaag. De beslissing komt er na een oproep tot uitstel door onder meer de kustburgemeesters, de gouverneur van West-Vlaanderen en de NMBS.

De periode waarin de geïnteresseerden de gratis pas kunnen aanvragen, zal nog voor 1 september starten, klinkt het. Dat zal kunnen via de website van de NMBS of een callcenter. 'Ermee reizen zal dus mogelijk zijn vanaf 5 oktober.' De beslissing is genomen in de marge van de Nationale Veiligheidsraad. Het uitstel komt er om 'sanitaire redenen'.

Gebruik railpass wordt verlengd

Het gebruik van de gratis railpass was oorspronkelijk geldig tot 28 februari, maar dat wordt nu verlengd tot 31 maart. De pas geldt voor 12 gratis trajecten, 2 per maand over een periode van 6 maanden. In juli was de gratis railpass al uitgesteld tot september om mensenmassa's te vermijden op drukbezochte plaatsen. Aanvankelijk zou elke Belgische inwoner ouder dan 12 jaar na 17 augustus die pass hebben kunnen gebruiken.

(foto © Belga)