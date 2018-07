Gratis spel, sport en cultuur op de pleintjes en in het park

Deze zomer kunnen kinderen elke week gratis deelnemen aan sport -en spelactiviteiten op verschillende speelpleinen in Deurne. Daarnaast kunnen ze ook genieten van enkele gratis culturele voorstellingen.

Van 3 juli t.e.m. 10 augustus 2018 van 14 tot 16 uur (op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag) kunnen kinderen elke week gratis deelnemen aan sport -en spelactiviteiten op verschillende speelpleinen in Deurne.

dinsdag op het speelplein in de Ruimtevaartlaan

woensdag in de Tweegezusterslaan (met een sportaanbod tot 17.30 uur)

donderdag aan speelpleintje Langbaanvelden

vrijdag in het Bisschoppenhofpark (met een sportaanbod tot 17.30 uur).

Animatoren zorgen ervoor dat uw kind zich geen minuut verveelt.

Gratis cultuur en picknicken op de pleintjes

Ook cultuur mag niet ontbreken op deze pleintjes. Tussen 14 en 16 uur worden alle spelende kinderen op een heerlijke portie gratis straatanimatie getrakteerd. Op 10 juli (Ruimtevaartlaan), 18 juli (Tweegezusterslaan), 26 juli (Langbaanvelden), 3 augustus (Bisschoppenhofpark), 7 augustus (Ruimtevaartlaan). Vanaf 12 uur kan u eerst picknicken en vanaf 14 uur geniet u van een gratis culturele voorstelling. Breng wel uw eigen picknick mee. De voorstellingen zijn:

Air Flamingo

Dinsdag 10 juli van 14 tot 16 uur op het speeltuin Ruimtevaartlaan

Air Flamingo is een voorstelling die verveling als motor gebruikt voor de fantasie. Voor het creatief niks doen. Choreografieën en muziek ontstaan uit schijnbare toevalligheden, met flamenco als taal. Heel aanstekelijk en soms wat stekelig. En met taal die klinkt, geproefd wordt, waarmee gespeeld wordt, maar die niet essentieel is. Over twee meisjes die elkaars taal niet spreken en communiceren met handen en voeten, een viool en een stem.

Triolala op kindermaat

Vrijdag 3 augustus van 14 tot 16 uur op het speelplein in het Bisschoppenhofpark

Triolala is een muziekband om van te snoepen. Niet alleen tijdens festivals of op grote podia, maar ook tijdens alledaagse dingen zoals een picknick brengt Triolala er de sfeer in. Speciaal voor deze gelegenheid brengt deze band meezingers op kinderformaat.

Circusvoorstelling Dirk van’t Sirk

Dinsdag 7 augustus van 14 tot 16 uur op het speeltterrein Ruimtevaartlaan

Dirk van’t Sirk brengt komische acts op kindermaat. Zijn voorstelling is doorspekt met humor en slapstick en verrast hierbij jong en oud.

Muziektheater 'Iets met ne fiets'

Woensdag 18 juli van 14 tot 16 uur op het speeltterrein in de Tweegezusterslaan 47

Donderdag 26 juli van 14 tot 16 uur op het speeltterrein Langbaanvelden

De muzikale madammen Anneleen Sels en Lies Vandeburie brengen hun klanken en gekke bekken over op het allerkleinste publiek. Vanuit hun ervaringen in het onderwijs en theaterlandschap maken zij muziektheater waarbij de auditieve en visuele zintuigen feest vieren.

Leen gaat op vlinderjacht. Ze zoekt de zeldzame blauwe vlinder. Ze zingt uit volle borst. Plots hoort ze een geluid. Het is Lies met haar trompet. Zij heeft ook een vlindernet. Kunnen ze samen de vlinder vinden?

Ze springen op de tandem en dan begint het muzikale avontuur. Maar waar komt dat vreemde geluid vandaan?

Boelaerbeach

Vrijdag 20 juli en 17 augustus van 13 tot 17 uur in Te Boelaerpark - gratis

Op vrijdag 20 juli en 17 augustus 2018 zijn alle kinderen van 13 tot 17 uur welkom in het Te Boelaerpark voor Boelaarbeach. Ze kunnen er gratis deelnemen aan zomerse spelletjes in het park dat Deurne, Borgerhout en Berchem met elkaar verbindt.

Op 20 juli van 13 tot 17 uur draait Papa Mojito vrolijke, zomerse platen met zijn prachtige DJ-bakfiets.

Op 17 augustus van 13 tot 17 uur zijn de kindjes welkom in de circustent in het Te Boelaerpark. Een vertelster grabbelt de mooiste verhalen uit haar verhalentrommel: van de Oude Trol tot de Grote Berg