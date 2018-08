Gratis sporten en bewegen op Buurtpleintjes

Nog tot en met september wordt op een aantal Antwerpse pleintjes extra veel gesport en bewogen. In augustus is er activiteit op maar liefst 10 Buurtpleintjes. Het aanbod is laagdrempelig. Er is geen ervaring vereist en het is bovendien gratis.

In de zomer is het heerlijk buiten sporten. Om iedereen kennis te laten maken met het gevarieerd aanbod van Antwerpen, kunnen Antwerpenaars gratis sporten uittesten op 10 Buurtpleintjes. Circus, kungfu, yoga, volleybal, dans en skateboarden: het zijn maar enkele voorbeelden van wat de Buurtpleintjes te bieden hebben.

Door sport en beweging aan te bieden op Buurtpleintjes brengt Sporting A sport- en beweegtechnieken tot bij de buurtbewoners. Dé perfecte combinatie om bewoners kennis te laten maken met verschillende sporttakken.

Praktisch

Buurtpleintjes

tot en met september

10 locaties in de hele stad

voor jong en oud

gratis

Een overzicht van de buurtpleintjes, hun locatie, de activiteiten die er plaatsvinden en de data staat op www.antwerpen.be/buurtpleintjes.

Foto: Sigrid Spinnox - Stad Antwerpen