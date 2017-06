Gratis testvaarten van de waterbus verlengd

Op zaterdag 1 en zondag 2 juli maakt Antwerpen kennis met de waterbus. Een feestelijke start die niemand wil missen, op minder dan een week tijd zijn zo goed als alle gratis tickets de deur uit. “De waterbus gratis ontdekken, kan ook na het feestweekend. Tot eind juli vaart iedereen gratis met de waterbus,” kondigt Marc Van Peel aan.

Het Havenbedrijf stelde tijdens het lanceringsweekend van zaterdag 1 en zondag 2 juli 3.700 gratis plaatsen via de website ter beschikking. “Antwerpen is klaar voor een nieuw vervoermiddel over het water, dat merken we aan de ticketreservaties. Tijdens het feestweekend zullen de waterbussen goed gevuld zijn, en daar zijn blij om. Toch willen we zo veel mogelijk mensen de kans geven om de waterbus te ontdekken. We breiden de gratis vaarten van de waterbus uit, met een volledige maand en volgens een aangepast schema. Tot eind juli stapt iedereen gratis aan boord van de waterbus,” zegt Schepen voor haven, Marc Van Peel.

Een ticket reserveren voor de afvaart van de waterbus in juli kan via deze link.

De waterbus is een nieuw permanent vervoermiddel over de Schelde, het verbindt vanaf 1 juli Antwerpen met Kruibeke en Hemiksem. De bestaande veren van Kruibeke-Hoboken, Hemiksem-Bazel en het nieuwe Sint- Anna veer in Antwerpen, zorgen samen met de waterbus er voor dat passagiers zich nog eenvoudiger kunnen verplaatsen over de Schelde.