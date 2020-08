Gratis twaalfrittenkaart NMBS beschikbaar

Spoorwegmaatschappij NMBS heeft een website gelanceerd waarop je vanaf vandaag de aangekondigde treinkaart met twaalf gratis ritten kan aanvragen.

Met de kaart, officieel de 'Hello Belgium Railpass', zal je vanaf 5 oktober en gedurende zes maanden twee trajecten kunnen afleggen per maand - of één heen- en terugreis, preciseert NMBS-woordvoerder Bart Crols. De treinkaart aanvragen kan gedurende een maand (tot en met 30 september) op de website hello-belgium.be, aan de hand van het rijksregisternummer.

Acht tot tien dagen later zal de papieren kaart in de brievenbus vallen. De kaart zal op naam staan. Wie ervan gebruik wil maken, moet de kaart invullen voor hij of zij op de trein stapt en moet ook de identiteitskaart tonen aan de treinbegeleider. De kaart is geldig voor elke reis met NMBS-treinen tussen twee Belgische stations, maar op weekdagen pas vanaf 9.00 uur. Je kan met de Railpass niet op een hogesnelheidstrein stappen. Wie de fiets wil meenemen, moet een apart fietsticket hebben. Dat is tot eind dit jaar gratis. Vouwfietsen mogen altijd mee. En wie naar Brussels Airport reist, moet nog altijd het Diabolo-supplement betalen.

Alle inwoners van België ouder dan 12 jaar kunnen de gratis Railpass aanvragen. Kinderen jonger dan 12 jaar reizen sowieso al gratis indien ze begeleid worden. Ook voor kinderen die 12 jaar worden voor 31 maart 2021, moet de aanvraag voor de gratis ritten tijdens de maand september gebeuren. Wie niet op de website kan, kan per telefoon assistentie vragen (via het nummer 02/300.15.15).

De regering besliste in juni om alle inwoners gratis treinritten aan te bieden. De lancering ervan werd twee keer uitgesteld uit vrees voor overbevolkte treinen. "Het doel van de maatregel is om de Belgen aan te moedigen de trein te nemen om ons mooie land en al zijn facetten te ontdekken of te herontdekken of om een reis naar keuze te maken", zegt minister van Mobiliteit François Bellot (MR) in een persbericht. "Het is een kans bij uitstek om de trein uit te proberen in het dagdagelijkse leven."

Samen met de gratis treinkaart lanceert de NMBS ook de communicatiecampagne 'Hello Belgium'. Die moet volgens de spoorwegmaatschappij "de rol van de trein als duurzaam vervoersmiddel in de verf zetten en de toeristische, commerciële, recreatieve en culturele sectoren ondersteunen".

