Gravure verraadt fietsdief

De politie heeft bij een controle ee man betrapt die op een gestolen fiets rondreed. Door de gravure kon de rechtmatige eigenaar opgespoord worden.

Een patrouille van de politie controleerde in de Diepestraat een fietser. De fiets waarop de man reed was gegraveerd, maar er was geprobeerd die gravure te verwijderen. Het nummer werd gecontroleerd en de fiets bleek geseind als gestolen door Politiezone Demerland. De fiets werd door de politie in beslag genomen en zal aan de eigenaar worden teruggegeven. Tegen de fietser werd een pv opgemaakt voor heling.

(foto Pixabay)