GreenMobility : autodeelproject met enkel elektrische wagens start in Antwerpen met 200 voertuigen

Het college keurde goed dat het nieuwe autodeelproject GreenMobility in Antwerpen opstart. Het gaat om een proefproject voor een periode van een jaar. Er worden enkel 100% elektrisch aangedreven wagens ingezet.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “Om het autodelen in Antwerpen te stimuleren en een zo breed mogelijk publiek aan te spreken, wil de stad nieuwe initiatieven ondersteunen en nieuwe technieken uittesten. In GreenMobility zien we hiervoor een geschikte partner. Dat het gaat om 100% elektrisch aangedreven wagens is uiteraard een doorslaggevend argument. Voorts past de samenwerking van GreenMobility met de taxisector in onze overtuiging dat het combineren van vervoersmodaliteiten voor steeds meer mensen vanzelfsprekend wordt. Dat GreenMobility na ervaringen in Denemarken, Zweden en Noorwegen nu voor Antwerpen kiest als eerste buitenlandse stad buiten Scandinavië om te investeren, toont aan dat onze stad op de Europese mobiliteitsmarkt een blikvanger is geworden.”

Vernieuwend autodeelproject

GreenMobility werd opgericht in 2016 in Kopenhagen. Het concept biedt stedelingen gemakkelijk, flexibel en duurzaam transport in de vorm van gedeelde elektrische stadsauto’s.

GreenMobility is op verschillende vlakken vernieuwend. Zo zet het 100% elektrisch aangedreven wagens in. Dit project past dan ook binnen de visie van de lage-emissiezone in Antwerpen. Vanuit de wagens zal er een directe verbinding met een callcenter zijn dat 24/7 beschikbaar is. Bovendien worden de gebruikers gemotiveerd om de elektrische wagens zelf te laden als de capaciteit minder dan 60% bedraagt en zullen daar dan ook voor beloond worden. Hiervoor zijn in Antwerpen 11 hotspots met laad- en parkeermogelijkheden voor elektrische deelwagens. Om het concept in Antwerpen te implementeren, werkt GreenMobility samen met DTM Taxi, die heel wat kennis en ervaring hebben wat betreft de Antwerpse mobiliteit.

De wagens zullen niet op vaste standplaatsen moeten worden geparkeerd. Dit systeem zorgt zowel voor extra flexibiliteit voor gebruikers als voor een optimaal gebruik van de parkeerplaatsen binnen de stad Antwerpen. De wagen reserveren en lokaliseren gebeurt via de smartphone.

In april 2020 start GreenMobility, meteen met 200 à 225 wagens. Gedelegeerd bestuurder van DTM Taxi Steve Van Avermaet: “We stellen vast dat de Antwerpenaar zich meer en meer multimodaal aan het verplaatsen is en verschillende nieuwe deelsystemen spelen hierop in. Greenmobility heeft een sterke focus op klantentevredenheid en biedt een gebruiksvriendelijk, flexibel systeem aan. Een freefloating autodeelsysteem met kleine elektrische stadsauto’s positioneert zich perfect tussen het openbaar vervoer en deelsystemen zoals deelsteps of de Velo’s, ideaal voor de middellange verplaatsingen in de stad dus.



