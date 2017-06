Greenpeace blijft sluiting van Doel 1 en 3 eisen

Voor het Brusselse hof van beroep heeft milieu-organisatie Greenpeace vandaag haar eis herhaald dat de exploitatie van kerncentrales Tihange 1 en Doel 1 en 3 zou gestopt worden, of dat op zijn minst een eind wordt gemaakt aan de industriële productie van elektriciteit in die centrales.

Volgens Greenpeace is het besluit van de federale regering om die centrales langer open te houden dan gepland, in strijd met de Europese en internationale regelgeving. De drie kerncentrales werden gebouwd in 1974 en hadden een geplande levensduur van 40 jaar.

In 2013 en 2015 besliste de federale regering echter om de centrales langer open te houden. "Dat besluit ging niet alleen in tegen drie negatieve adviezen van de Raad van State, maar ook tegen de internationale en Europese regelgeving", zegt meester Johan Verstraeten, de advocaat van Greenpeace. "De verdragen van Espoo en Aarhus stellen immers dat een levensduurverlenging van kernreactoren voorafgegaan moet worden door een alomvattende milieueffectenprocedure, met een milieueffectenrapport en een publieke consultatie. Die bevraging moet bovendien georganiseerd worden in buurlanden waar mogelijk een milieu-impact verwacht kan worden."

De beslissing van de regering was volgens Greenpeace ook in strijd met de Europese regelgeving rond milieueffectenbeoordeling (de MER-richtlijn) en de Habitatrichtlijn van diezelfde EU. Volgens de Belgische staat bewijst Greenpeace op geen enkele manier hoe de regeringsbeslissing een inbreuk zou vormen op de diverse aangehaalde regels.

De milieustakingsvordering van de organisatie zou ook onontvankelijk zijn omdat de rechters hun bevoegdheid zouden overschrijden door ze in te willigen.

Tenslotte zou een stopzetten van de exploitatie of van de elektriciteitsproductie de energiebevoorradingszekerheid in het gedrang brengen.