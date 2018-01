Greenpeace vreest voor aanslagen en rampen kerncentrale

Vanmiddag brachten de vrienden een laatste groet aan Paul Van Laerhoven, dat is één van de dodelijke slachtoffers van de ontploffing op de Paardenmarkt begin deze week. In Zoersel, dat is het geboortedorp van het slachtoffer, zal komende dinsdag de jonge man begraven worden. De vrienden zijn intussen ook een crowdfunding gestart om zijn partner Frédéric voort te helpen... want de man verloor niet alleen zijn levensgezel, maar ook zijn woonst en al zijn spullen...