Kunstschilder en beeldhouwer Gregor Kartai, vader van acteur Manou Kersting, is overleden. In de jaren ’60 werkte hij samen met Ferre Gringnard. Kartai was ook de stichter van de bekende Antwerpse kroeg de Zigeunerkelder. Joseph Kersting, zoals hij echt heette, werd geboren in 1926. Aanstaande woensdag wordt er een herdenkingsdienst gehouden in het Elzenveld.