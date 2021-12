Grensbewoners leven met Nederlandse lockdown: "Kalkoen voor 15 personen besteld... dat is teleurstelling"

De lockdown in Nederland veroorzaakt bizarre taferelen in de grensgemeenten. Aan de ene kant van de grens moeten winkels, kappers en café's sluiten en 100 meter verderop in ons land is alles open. Niet alleen het economische, ook het sociale leven kent er twee snelheden. In Nederland mogen ze maar twee bezoekers thuis ontvangen. Maar aan de grens wonen vrienden en familie verdeeld over beide landen en dus vallen de feestdagen ook voor Belgen in duigen. In Putte-Kapellen bijvoorbeeld moeten inwoners en ondernemers hun plannen herbekijken.