Het coronavirus is in Nederland veel heviger aanwezig dan bij ons. Maar de stijging van het gemiddeld aantal besmettingen in België is de afgelopen dagen wel versneld. Tussen 5 en 11 december zijn de bijkomende besmettingen met 6 procent toegenomen. En de provincie Antwerpen kent de felste toename. In Mortsel bijvoorbeeld waren er twee weken geleden nog 25 besmettingen per week, nu zijn dat er 40.