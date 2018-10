Griezelfeest Spoor Oost

Een feestzaal aan de Tweemontstraat in Deurne kreeg zaterdagmiddag inbrekers over de vloer. De politie kwam ter plaatse en stelde braakschade vast in het pand op de benedenverdieping van een appartementsgebouw. Naast een van de deuren lag een pan op de grond waarvan de steel afgebroken was. Gezien die afkomstig was uit de keuken van de zaak, werd er nog verder nazicht gedaan. De inspecteurs vonden in een gang een bloedspoor dat hen leidde naar een vernielde dakkoepel. Ook op andere plaatsen werden bloedsporen, wellicht afkomstig van de dader, aangetroffen. Op het eerste gezicht werden vooral flessen drank gestolen en werden etenswaren op de grond gegooid. Tijdens het afhandelen van de administratie in het dienstvoertuig, merkten de vaststellers dat een man vanuit de gemeenschappelijke ruimte van het appartementsgebouw vertrok. De man had zich duidelijk verwond in het aangezicht. De inspecteurs spraken de man aan en vroegen hem naar hoe hij aan de verwondingen kwam. Meer dan een verwarrende uitleg kregen ze niet. Zijn schoenzolen deden ook denken aan de afdrukken die eerder in de zaak ook gevonden werden. De man werd gearresteerd, maar kreeg eerst nog een bezoek aan de spoedgevallendienst aangeboden. Daar bleek hij bij de inbraak ook nog een gebroken pols opgelopen te hebben.