Het is Halloween vandaag en ook op de boekenbeurs is dat te merken. Want tussen het overweldigende boekenaanbod staan ook heel wat titels die doen huiveren en griezelen. Bij de jongste boekenwurmen zijn monsters helemaal in en iets oudere lezers duiken graag onder in vampierenverhalen. Maar ook voor wie wat banger aangelegd is zijn er geschikte Halloweenboeken.