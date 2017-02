Grijze en grauwe krokusvakantie

Het is een druilerige krokusvakantie. Veel zon hebben we nog niet gezien en dat blijft nog even zo. Donderdag wordt het even beter.

Morgen begint overwegend droog, maar na de namiddag bereikt een nieuwe neerslagzone ons land. Het wordt wel zachter, met maxima tussen 5 en 9 graden. In de avond en het begin van de nacht is er overal nog kans op regen. De wind waait krachtig tot zeer krachtig, met rukwinden tussen 70 en 90 km/u. Donderdagochtend verdwijnen de laatste buien richting oosten. Nadien wordt het overwegend droog en krijgen we regelmatig de zon te zien. De westen- tot zuidwestenwind is eerst nog goed voelbaar, met rukwinden tot 90 km/u. Later zwakt de wind af tot matig. De maxima liggen tussen 6 en 11 graden. Vrijdag begint droog, maar later neemt de bewolking toe en gaat het opnieuw regenen. Komend weekend en begin volgende week trekken verschillende regenzones over West-Europa. Maxima rond de 10 graden Het KMI waarschuwt tot slot voor CO-intoxicatie.