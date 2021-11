Nieuws Groeiend protest tegen stelplaats De Lijn aan luchthaven

De nieuwe stelplaats voor bussen die vervoersmaatschappij De Lijn wil bouwen aan de luchthaven in Deurne op de grens met Mortsel en Berchem veroorzaakt steeds meer bezorgdheid. Niet alleen is de stad Mortsel niet akkoord met de plannen die op tafel liggen en heeft het een negatief advies gegeven voor de bouw van het complex, ook omwonenden zijn bezorgd over de gevolgen voor de mobiliteit en leefbaarheid in hun buurt.