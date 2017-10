Groen en Ecolo willen ook werkloosheidsuitkering voor wie zelf ontslag neemt

Groen en Ecolo willen een 'tweede kans' geven aan loontrekkenden of zelfstandigen die hun job opzeggen, en dat door hen recht te geven op een werkloosheidsvergoeding die hetzelfde is als wie ontslaan wordt.

Momenteel krijgt iemand die zelf ontslag neemt geen werkloosheidsuitkering en dat gedurende minimum vier weken. De federale regering wil nog verder gaan en dat uitbreiden naar dertien weken. "Absurd en voorbijgestreefd", zegt men bij Groen-Ecolo. Die wil zelfstandigen en loontrekkenden de kans geven om zich meteen opnieuw te lanceren op de arbeidsmarkt.

Met hun 'tweede kans'-project willen de groenen een carrièreswitch en het ondernemerschap aanmoedigen en strijden tegen burn-out. Ze gaan over de materie twee wetsvoorstellen neerleggen, een voor loontrekkenden en een voor zelfstandigen. In die voorstellen staat dat iemand die zelf ontslag neemt tot drie keer in zijn carrière van het bovenstaande principe gebruik zou kunnen maken.

(foto : © Belga)