Groen Hoboken wil planten tegen loodvervuiling

Loodopnemende planten, een groene omgeving, armoedebestrijding en verkeersveiligheid. Dat zijn de speerpunten van Groen Hoboken, dat zijn lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen voorstelde.

Omar Fathi is de lijsttrekker, hij is nu reeds districtsschepen van jeugd, sociaal beleid en lokaal gezondheidsbeleid. Districtsraadslid Hilde Smeulders staat op plaats twee. De partij wil inzetten op armoedebestrijding en groen in het straatbeeld. Zo willen ze planten en bomen die lood opnemen, dat daarna in vaste vorm kan gerecycleerd worden. Het groen zou ook voor een betere luchtkwaliteit en een beter microklimaat moeten zorgen. Verkeersveiligheid staat ook hoog op de agenda, zo moeten nieuwe fietspaden en een verkeersluw centrum voor soelaas zorgen. Maar ook zouden de parkeergelegenheden voor mindervaliden verbeterd moeten worden.

(Bron: Gazet van Antwerpen)

(Foto : Groen Hoboken)