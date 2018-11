Groen kiest opnieuw voor sp.a en PVDA in Borgerhout

In Borgerhout zet Groen de coalitie voort met sp.a en de PVDA.



Groen was na de verkiezingen van 14 oktober de grootste partij in het district. Samen met de twee coalitiepartners van de huidige bestuursmeerderheid haalden ze 62% van de stemmen.

Hoewel er ook nog met andere partijen gepraat werd, was er voldoende wil bij de drie partijen om opnieuw een zogenaamde progressieve coalitie te vormen. Marij Preneel blijft wellicht districtsburgemeester.

(Foto : rr)