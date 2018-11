Groen Kwartier krijgt eervolle vermelding tijdens uitreiking Italiaanse Gubbio Prize

De woonbuurt ’t Groen Kwartier, de herontwikkeling van het voormalig militair hospitaal in Antwerpen, heeft een eervolle vermelding gekregen tijdens de uitreiking van de Gubbio Prize 2018. De Gubbio Prize wordt om de drie jaar uitgereikt door de Italian National Association of Historic and Artistic Centres en erkent innovatieve verwezenlijkingen met betrekking tot interventies in historische stadsdelen en regio's.

“Professionals uit heel Europa zien onze site als voorbeeld van een geslaagde stadsontwikkeling. We hebben een buurt gecreëerd die inspireert om samen méér van het leven te maken. Met deze eervolle vermelding wordt onze visie op buurten nogmaals bevestigd“, vertelt Philip Rubbens, projectontwikkelaar bij Matexi in Antwerpen.

Van stadskanker tot lichtend voorbeeld

Het ‘Krijgsgasthuis’, het latere Militair Hospitaal, dateert van 1899. In 1993 vertrok de laatste militair en begon de verloedering van de gebouwen. Om die stadskanker te genezen, ontwikkelde het stadsbestuur in 2005 plannen om de terreinen om te bouwen tot een nieuwe woonbuurt. CAAAP, projectontwikkelaar van de Artes Group en buurtonwikkelaar Matexi zijn fier op de realisatie van ‘t Groen kwartier.

In een groene, autovrije oase van bijna 8 hectare met een evenwichtige mix van trendy lofts in historische gebouwen, nieuwbouwappartementen en gezinswoningen is er plaats voor zo’n 400 gezinnen. In de voormalige kapel van het militair hospitaal opende topchef Sergio Herman zijn restaurant The Jane. Een kleinschalig hotel in het voormalige klooster opent dit jaar de deuren. Het hele domein met meer dan 350 bomen zorgt voor een rust- en ruimtegevoel midden in de drukke stad. De slogan ‘Wonen op den binnenste buiten’ kan men hier dus vrij letterlijk nemen.

Internationaal toonaangevend project

Voor de herontwikkeling van de site sloegen CAAAP en buurtontwikkelaar Matexi de handen in elkaar. Ze deden beroep op architecten Beel&Achtergael, 360 Architecten en Collectief Noord. Ook Piet Boon, Vincent van Duysen en Anversa werkten mee aan het project. De groene oase werd vormgegeven door de Parijse landschapsarchitect Michel Desvigne.

(Bron en foto : 'T Groen Kwartier)