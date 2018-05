Groen kwartier wint goud op vastgoedwedstrijd

In de Lange Dijkstraat in Antwerpen-Noord is voor de tweede keer deze week een waterlek ontstaan. Tijdens de werken die daar aan de gang zijn is een hoofdleiding geraakt. De werken werden in de voormiddag onderbroken. Technici van Water-Link kwamen ter plaatse, rond 14u slaagden ze erin om het lek te dichten. De handelaars in de straat hopen dat er niet meer problemen volgen. Want ook vorige dinsdag zat de straat zonder water door een lek. En eerder was er ook al een elektriciteitspanne.