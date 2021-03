Veel zal uiteraard afhangen van de cijfers en die geven we u nu mee. Het aantal ziekenhuisopnames blijft hoog, het zijn er gemiddeld 156 per dag. Het aantal overlijdens blijft wel dalen met 26 coronadoden per dag. En het tempo van de besmettingen is aan het afvlakken, met per dag gemiddeld nog 2359 nieuwe besmettingen. En dat zien we ook bij ons.