Groen licht voor restauratie vijver en park van domein De Mik

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent 241.796,00 euro toe voor de restauratie van domein De Mik in Brasschaat. “Het 25 ha tellende park De Mik is één van de mooiste parken van Brasschaat. Het is een ideaal domein om bijvoorbeeld in te wandelen, te picknicken en te spelen. Zeldzame bomen, de beschermde torenpoort en de Engelse tuin dragen bij tot te charme van het park. Door dit als dorpsgezicht beschermde park op te knappen zorgen we ervoor dat de buurtbewoners optimaal kunnen blijven genieten van deze groene zone”, zegt minister Diependaele.

De vijver in domein De Mik wordt geruimd om de ontstane sliblaag te verwijderen. Door het slib te verwijderen wordt de vijver dieper en krijgt men een betere doorstroming. Het poortgebouw op het domein was zichtbaar vanaf het kasteel en omgekeerd. Om dat zicht te herstellen wordt de vijverrand teruggebracht op de originele lijn. De vijverrand krijgt daarom een nieuwe beschoeiing waarin ook eendentrappen verwerkt zijn. Ook wordt op het domein gekeken welke bomen dreigen te vallen, deze worden gekapt.

Oorsprong domein Ter Mik

De oorsprong van domein ‘Ter Mik’ gaat terug tot 1775, toen het park werd aangelegd volgens een geometrisch patroon. Het kasteel volgde in 1785. In 1830 werd een Engelse tuin aangelegd. Met de ijzermaalstenen die opgegraven werden bij de aanleg van de vijver, werd de opmerkelijke neogotische poort gebouwd. Deze toegangspoort in middeleeuwse stijl omvat twee torens en een ophaalbrug. De opvatting van de poort past volledig in het concept van de Engelse tuin, waarbij de aanleg van waterpartijen en de opbouw van romantische ruïnes tot de typische eigenschappen behoorde. Het oorspronkelijke kasteel brandde in 1875 af en werd herbouwd volgens plannen van de toestand in 1830.

Het domein De Mik, met de in 1830 aangelegde Engelse tuin, het landhuis Hof ter Mick, de toegangspoort met brug en het arboretum werd in 1981 beschermd als dorpsgezicht.

(foto Aukje De Haan)